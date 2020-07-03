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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arvas: “Camilerin fatura giderleri merkezi bütçeden karşılansın”

İHA

DiyanetSen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, camilerin ısınma ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturalarının cami görevlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini karşı karşıya getirmeye devam ettiğini söyledi.

Başkan Arvas: “Camilerin fatura giderleri merkezi bütçeden karşılansın”

DiyanetSen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, camilerin ısınma ve soğutmadan kaynaklı elektrik faturalarının cami görevlileri, cemaat ve elektrik şirketlerini karşı karşıya getirmeye devam ettiğini söyledi.
Açıklamalarda bulunan DiyanetSen Van Şube Başkanı Nurullah Arvas, “Din görevlilerinin elektrik faturaları konusunda çaresiz kalması çözüme muhtaç bir hal olarak yorumlanmalıdır. On hanesi olan bir köyde zor bir geçim sağlayan ve sadece hasat zamanı para alan bu insanlar her ay elektrik faturası konusunda zorlanmaktadır. Köylerde ev alışverişini dahi mahalle dükkanına yazdıran bu insanlar çaresiz. Cemaatten para istediğimizde ‘harmanda gel hocam’ diyorlar. Elektrik faturasını isteyenlere de harmanda gel diyelim mi? Camilerde hali hazırda uygulanan çift elektrik abonelik sistemi ile camilerin aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanırken, ısınma ve soğutma giderleri vatandaşlardan toplanan paralarla ödenmeye çalışılıyor. Ancak kışın soğuk aylarda ısınma giderlerinin çok yüksek olması, yüksek elektrik faturalarına ve borçların ödenememesine sebep olmaktadır. Borçların ödenememesi ve yeni faturaların eklenmesi, elektrik şirketlerini cami elektriklerini kesme noktasına getirmiştir. Din görevlilerinin caminin elektriğini ödemek, cemaati kışın ısıtmak, yazın serin bir şekilde ibadet etmelerini sağlamak gibi bir görevi olmadığı halde, vatandaşların uygun ortamlarda ibadet edebilmesi için elinden geleni yapan din görevlilerimizin maalesef elektrik şirketleri tarafından borcun muhatabı olarak görülmesi, vatandaşlar tarafından da sürekli para toplamak zorunda kaldığı için rencide edilmesi bizleri üzmektedir. Elektrik faturalarını ödemek için istenen bağışlar hem vatandaşları hem de para toplamak zorunda kalan din görevlilerimizi bıktırmıştır. DiyanetSen olarak toplu sözleşmeye taşıdığımız cami elektrik faturalarının genel bütçeden karşılanması maddemiz ile cami aydınlatma giderleri genel bütçeden karşılanmaya başlanmış ve sorun kısmı olarak çözülebilmiştir. Çözüm odaklı sendikacılık yapan DiyanetSen, camilerimizin ısınma ve soğutma giderlerinin de genel bütçeden karşılanması konusunu önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Diyanet İşleri Başkanlığı Kurum İdari Kurulu Toplantısına tekrar taşıyarak, bir an önce konunun çözüme kavuşması için önerilerini sunacaktır. Kamu hizmeti veren camilerimizin ısınma ve soğutma giderleri genel bütçeden ayrılacak bir ödenek ile karşılanmalı; camilerimizi, din görevlilerimizi ve ibadet için camiye gelen cemaati rahatlatacak adımlar bir an önce atılmalıdır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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