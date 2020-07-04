<br>Van Valiliği: Van Gölü'nde yapılan arama tarama faaliyetleri kapsamında Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu. Ölü sayısı 8'e yükseldi.DHA-Gündem Türkiye-Van <br>2020-07-04 16:15:26<br>
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