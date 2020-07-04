Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri´nden de ekip katılıyor (2)

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<br>BULUNAN CESET SAYISI 8'E YÜKSELDİ<br>Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında bugün Bitlis'in Reşadiye ilçesi açıklarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Arama-tarama faaliyetlerinde Bitlis-Reşadiye açıklarında 1 yabancı uyruklu ceset daha bulundu ve sayı 8'e yükseldi" denildi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-07-04 16:26:06<br>

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