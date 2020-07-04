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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri´nden de ekip katılıyor (3)

DHA

BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİ Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valilği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son bulunan bir kişi ile birlikte şu ana kadar bulunan cansız beden sayısının 9'a yükseldiğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Van VAN, (DHA) 2020-07-04 20:47:23

Batan tekneyi arama çalışmalarına Deniz Kuvvetleri´nden de ekip katılıyor (3)

<br>BULUNAN CESET SAYISI 9'A YÜKSELDİ<br>Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları devam ederken, yabancı uyruklu olduğu bildirilen bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valilği, akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son bulunan bir kişi ile birlikte şu ana kadar bulunan cansız beden sayısının 9'a yükseldiğini belirtti. DHA-Genel Türkiye-Van VAN, (DHA)<br>2020-07-04 20:47:23<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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