Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda sırt çantalarına gizlenmiş 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Şubede narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 3 sırt çantasının sırt kısmı ile astarı arasına plaka şeklinde gizlenmiş 3 paket halinde 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-07-05 12:23:47<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.