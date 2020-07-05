Sırt çantasında 5 kilo 635 gram eroin yakalandı

<br>Orhan AŞAN/VAN, (DHA) VAN'da bir kargo şirketine düzenlenen operasyonda sırt çantalarına gizlenmiş 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. <br>İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Şubede narkotik köpeği 'Zeyna' ile yapılan aramada, 3 sırt çantasının sırt kısmı ile astarı arasına plaka şeklinde gizlenmiş 3 paket halinde 5 kilo 635 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan M.A. ve H.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. <br>DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN<br>2020-07-05 12:23:47<br>
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Canlı Skor
-
İddaa
-
Süper Lig
-
1.Lig
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
- Canlı Skor
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.