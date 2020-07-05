Van-Çatak kara yolu selden dolayı kapandı

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Van’ın Çatak ilçesinde yağan yağmurla birlikte dağdan kayan toprak ve çamur nedeniyle ÇatakVan kara yolu trafiğe kapandı.

Bugün saat 16.20’da meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu yağışı sonrası ÇatakVan kara yolu çamur ve toprak kayması sonucu trafiğe kapandı. Hafta sonu nedeniyle Kanispi Şelalesi’ne pikniğe gelen vatandaşlar dönüş yolunda araçlarıyla mahsur kaldı.

Çatak Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki heyelan bölgesine gidip yolu ulaşıma açtı.

Sorkin ve Norduz çaylarının birleştiği yerde bulanık akan suda bazı vatandaşlar ise elleri ve ağla kırmızı benekli alabalık yakaladı.

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