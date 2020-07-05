Van-Bahçesaray yolunda dolu etkili oldu

ABD’de Kolomb’un bir heykeli daha yıkıldı

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VanBahçesaray karayolunda etkili olan dolu, sürücülere zor anlar yaşatırken, ekili arazilerde zarar gördü.

Bugün saat 16.30 sularında meydana gelen şiddetli yağmur ve dolu, VanÇatak yolunana dğşen heyelandan dolayı kapanırlen, VanBahçesaray yolunda seyreden sürücülere ise zor anlar yaşattı. Çatak Belediye ekipleri iş makineleriyle birlikte heyelan bölgesine gidip yolu ulaşıma açtı. VanBahçesaray yolundaki sürücüler ise dolunun durmasıyla yollarına devam ettiler. Yağmur ve dolu sonrası bazı ekili alan zarar gördü.

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