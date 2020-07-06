Van Gölü’nde bir ceset daha bulundu

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Van Gölü'nde batan teknede hayatını kaybedenlerden birinin daha cesedine ulaşıldı. Gölden çıkarılan ceset sayısı 11’e yükseldi.

27 Haziran günü Van Gölü’nde batan tekneden şu ana kadar 10 göçmenin cesedine ulaşılmıştı. Göçmenlerin bulunması için havadan ve gölde arama çalışmaları devam ederken, bugün 1 yabancı uyruklunun daha cesedine ulaşıldı. Gölden toplam 11 kişinin cesedi çıkarılırken, arama tarama çalışmaları 4 ROW ve 4 Sonar cihazı ile yürütülüyor.

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