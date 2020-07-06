Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı (2)

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<br>GÖL TABANINDA 'ROW' İLE ARAMA<br>Van Gölü'nde, 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından arama çalışmaları, su altı görüntüleme cihazı 'Row' ile yapılıyor. Ankara'dan getirilen 4 'Row' ile göl tabanından yaklaşık 200 metre derinliğe inilerek, yapılan çalışmalar kameralara yansıdı. Arama çalışmaları, Ankara'dan gelen Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından sürdürülüyor. Göl tabanının ekipler tarafından taranmasına devam ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van <br>2020-07-06 12:03:55<br>

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