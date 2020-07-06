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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı (2)

DHA

GÖL TABANINDA 'ROW' İLE ARAMA Van Gölü'nde, 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından arama çalışmaları, su altı görüntüleme cihazı 'Row' ile yapılıyor. Ankara'dan getirilen 4 'Row' ile göl tabanından yaklaşık 200 metre derinliğe inilerek, yapılan çalışmalar kameralara yansıdı. Arama çalışmaları, Ankara'dan gelen Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından sürdürülüyor. Göl tabanının ekipler tarafından taranmasına devam ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van 2020-07-06 12:03:55

Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı (2)

<br>GÖL TABANINDA 'ROW' İLE ARAMA<br>Van Gölü'nde, 9 gün önce, yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batmasının ardından arama çalışmaları, su altı görüntüleme cihazı 'Row' ile yapılıyor. Ankara'dan getirilen 4 'Row' ile göl tabanından yaklaşık 200 metre derinliğe inilerek, yapılan çalışmalar kameralara yansıdı. Arama çalışmaları, Ankara'dan gelen Sahil Güvenlik Row Timi ile Deniz Kuvvetleri Row Timi tarafından sürdürülüyor. Göl tabanının ekipler tarafından taranmasına devam ediliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Van <br>2020-07-06 12:03:55<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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