Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı (3)

<br>HAVADAN, KADARADAN VE SUALTINDAN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR<br>Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili arama çalışmaları sürüyor. Şu ana kadar 11 yabancı uyruklunun cansız bedeni bulunurken, jandarma ekipleri Van Gölü'nün kıyılarında, sualtında, havadan ve kıyılarından detaylı bir şekilde devam ediyor. Arama çalışmaları sadece ihbarın olduğu mevkide değil Van Gölü'nün Van ve Bitlis açıklarında da devam ediyor. Bugünkü çalışmalara İstanbul'dan gelen Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi de dahil oldu. Çalışmalar sualtından 4 ROW, 4 Sonar cihazıyla sürerken, helikopterlerde havadan inceleme yapıyor. Behçet DALMAZ-Gülay KUYUCU/VAN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ-GülayKUYUCU<br>2020-07-06 15:52:06<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.