Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

<br>Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, jandarma ve polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü PKK/KCK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.<br>İl Jandarma Komutanlığı´na bağlı komando birlikleri ile Polis Özel Harekat (PÖH) timleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi kırsalında düzenlenen operasyonda, teröristlere ait 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, bir miktar 7,62 mm fişek ve bir miktar muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Van Behçet DALMAZ<br>2020-07-07 08:47:21<br>
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.