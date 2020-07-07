Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı

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Van’ın Çaldıran ilçesinde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekipleri, tarafından kurtarıldı.

Çaldıran ilçesinde bağlı Yassitepe Mahallesinde küçükbaş bir hayvanın kuyuya düşüp mahsur kaldığı bilgisi alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Yapılan müdahalede hayvan, mahsur kaldığı yerden kurtarılarak sahibine teslim edildi.

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