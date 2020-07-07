Araç motorunda sıkışan kedi kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir aracın motor kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesi Japon Pasajı mevkiinde meydana geldi. Kedi sesi duyan vatandaşlar, çevrede yaptıkları incelemede bir aracın motorunda mahsur kaldığını görmeleri üzerine durumu Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri bildirdiler. Kısa sürede bölgeye giden ekipler yaptıkları müdahale sonucu kedi, sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.