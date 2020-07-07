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<br> Van Gölü'nde alabora olan tekneden yüzerek kurtulan ve şu anda tutuklu bulunan Medeni Akbaş, keşif için jandarma ekipleri tarafından arama-kurtarma çalışmalarının olduğu bölgeye getirildi.DHA-Flaş Haber Türkiye-Van <br>2020-07-07 11:01:40<br>

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