Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi (2)

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<br>SAYI 12 OLDU<br>Van Gölü'nde yürütülen arama-tarama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Van Valiliği, Gevaş ilçesinin Deveboynu ile Çarpanak arasında yürütülen çalışmalar sırasında göl yüzeyinde yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen bir yetişkin erkek cesedine ulaşıldığı, böylece tekne faciasında ölenlerin sayısının 12'ye yükseldiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN<br>2020-07-07 14:58:03<br>

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