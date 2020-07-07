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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İpekyolu Belediyesinden sosyal yardım

İHA

Van'ın İpekyolu Belediyesi ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarına devam ediyor.

İpekyolu Belediyesinden sosyal yardım

Van’ın İpekyolu Belediyesi ilçe sınırları içinde ikamet eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardımlarına devam ediyor.
Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bostaniçi ve Kıratlı mahallelerindeki 15 aileye çeşitli yardımlar yapıldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, sosyal yardımların yıl boyunca devam edeceğini belirterek, “Belediyeye bağlı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, ilçemizdeki aileleri tespit ederek gerekli yardımları en hızlı ve en güvenli şekilde ulaştırmaya çalışıyor. Bir belediyenin en önemli hizmetlerinden biri de sosyal belediyeciliktir. Biz de belediye olarak bu hizmeti aksatmadan devam ettiriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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