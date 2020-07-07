Milletvekili Arvas: “İŞ-KUR, kendi işini kurana hibe destek veriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milletvekili Arvas: “İŞ-KUR, kendi işini kurana hibe destek veriyor”

İHA

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) kendi işini kurana hibe destek verdiğini belirterek, "Van genelinde 41 eski hükümlü ve 5 engelli vatandaşımızın projesi kabul edilerek, 46 kişiye toplam 1 milyon 697 bin 605 TL hibe destek verilecektir" dedi.

Milletvekili Arvas: “İŞ-KUR, kendi işini kurana hibe destek veriyor”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) kendi işini kurana hibe destek verdiğini belirterek, “Van genelinde 41 eski hükümlü ve 5 engelli vatandaşımızın projesi kabul edilerek, 46 kişiye toplam 1 milyon 697 bin 605 TL hibe destek verilecektir” dedi.
Açıklamalarda bulunan Milletvekili Abdulahat Arvas, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından engelli ve eski hükümlülere yönelik proje ve hibe desteğinin devam ettiğini belirterek, “Dezavantajlı grupların sosyoekonomik hayata uyumlarının arttırılması amacıyla kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 65 bin TL, eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katı (44 bin 145 lira) kadar iş kurma desteği veriliyor. Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları ile oluşturulan fondan; engelli ve eski hükümlülerin iş kurmalarına, engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonları ile işe ve iş yerine uyum projelerine, destek teknolojileri ve korumalı iş yerleri gibi projeler aracılığı ile istihdamlarına imkân sağlanmaktadır. Projeler yılda iki dönem çağrıya çıkmaktadır. İlk çağrı dönemi sonunda komisyon tarafından Van genelinde 41 eski hükümlü, 5 engelli hemşehrimizin projesi kabul edilmiş olup, 46 kişiye toplam 1 milyon 697 bin 605 TL hibe destek verilecektir. Bu projeler kapsamında hayvancılık, berber, kıraathane, seracılık, terzi, restoran ve çay ocağı gibi işletmeler desteklenmiştir” dedi.
Aranan şartlar hakkında da bilgiler veren Arvas, “Kendi işini kurma hibe desteğine yönelik projelerde engelliler için iş gücü kaybının en az yüzde 40 olması, İŞKUR’a kayıt yapılması, 18 yaşını tamamlamış olmak, girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak ve emekli olmamak gibi şartlar aranmamaktadır. Eski hükümlüler için arana şartlarda ise affa uğramış olsa bile devlete karşı işlenen suçlar ile cinsel istismar gibi yüz kızartıcı mahkûmiyetler kabul edilmemektedir. Bunun dışında aranan şartlar ve detaylı bilgi için İŞKUR il müdürlüklerinden veya internetten üzerinden gerekli bilgiye ulaşılabilir. Korumalı iş yeri desteğine yönelik projelerde amaç, engelli istihdamı alanındaki sosyal paydaşların desteklenmesi, engelli istihdamı altyapısının geliştirilmesi ve korumalı iş yerlerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Projeler en az 8 zihinsel veya ruhsal engelli bireyin çalıştığı veya çalışanların en az yüzde 75’i engellilerden oluşacak korumalı iş yeri statüsü belgesi almış korumalı iş yerinin geliştirilmesi için hazırlanacaktır. Engellilere yönelik mesleki eğitim ve rehabilitasyon projeleri ile kurs sayesinde meslek edinmiş olanların işgücü piyasasına entegrasyonu sağlanmak istenmektedir” ifadelerini kullandı.
Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden veya işveren vekillerinden 4857 sayılı İş Kanunu’nun 101. maddesi uyarınca tahsil edilen idari para cezaları ile bir fon oluşturulduğunu söyleyen Arvas, “Söz konusu fonun yönetimi yine kanunla belirlenmiş bir komisyon tarafından yürütülmektedir. Komisyon İŞKUR Genel Müdürlüğü, Çalışma Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile işçi ve işveren temsilcileri ve engellileri temsil eden üst kuruluşun birer temsilcisinden oluşmaktadır. İkinci dönem proje teklifleri 8 Haziran 2020 tarihi itibariyle başlamış olup 17 Temmuz 2020 tarihinde sona erecektir. İŞKUR il müdürlükleri veya hizmet merkezlerine yapılacak başvurular incelenerek eksikliği olan projelere 30 Temmuz 2020 tarihine kadar ek süre verilerek eksikliklerin tamamlanması istenilecektir. Bu tarihten sonra eksikliklerin hiçbir şekilde tamamlanması mümkün olmayacaktır.
AK Parti hükümetlerimiz döneminde işsizlikle mücadele kapsamında özellikle gençlerimize iş kurma imkanı sağlamak amacıyla birçok Bakanlık tarafından farklı sektörlerde hibe destekler veya cazip fırsatlar sunulmaktadır. İŞKUR, KOSGEB, TKDK ve kalkınma ajansları gibi kurumlar girişimcilere mali destek vermekte, projelerine hibe finansman kaynağı sağlamaktadırlar. İş kurmak isteyen gençlerin ve dezavantajlı grupların söz konusu kurum çağrılarını takip etmeleri ve başvuruda bulunmaları her yönden fayda sağlayacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Babasız çocukların bisiklet sevinci Hayırsever iş adamı çocukların talebine sessiz kalmadı Vanlı iş adamı, babasız 42 çocuğa bisiklet gönderdi
YEREL HABERLER Babasız çocukların bisiklet sevinci Hayırsever iş ...
Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi (2)
YEREL HABERLER Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne ...
İpekyolu Belediyesinden sosyal yardım
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden sosyal yardım
Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu
YEREL HABERLER Van Gölü’nde bir erkek cesedi daha bulundu
VASKİ’nin çalışmalarına mahalle halkından kazma kürekli destek
YEREL HABERLER VASKİ’nin çalışmalarına mahalle halkından kazma ...
Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne getirildi
YEREL HABERLER Yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, keşif için Van Gölü'ne ...
Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmaları devam ediyor SAK ekibi çalışmalara katılırken, Akbaş da yer tespiti için Van Gölü’ne getirildi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde batan tekneyi arama çalışmaları devam ...
Personelde korona virüs çıkınca banka şubesi kapatıldı
YEREL HABERLER Personelde korona virüs çıkınca banka şubesi ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Vanspor’da maddi sıkıntı Vanspor FK Başkanı Servet Yenitürk: “Ağustos ayında yapılacak kongrede aday olmayacağız”
YEREL HABERLER Vanspor’da maddi sıkıntı Vanspor FK Başkanı Servet ...
Van’ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahile kavuşuyor 3 kilometrelik sahil vatandaşın kullanıma kazandırılıyor
YEREL HABERLER Van’ın en kalabalık ilçesi ilk kez sahile kavuşuyor 3 ...
Araç motorunda sıkışan kedi kurtarıldı
YEREL HABERLER Araç motorunda sıkışan kedi kurtarıldı
Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuda mahsur kalan hayvan kurtarıldı
Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı kuşlar tedavi altına alındı
Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da teröristlere ait silah ve mühimmat ele ...
Van’da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da terör operasyonu, uzun namlulu silahlar ele ...
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı (3)
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı ...
Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak
YEREL HABERLER Yatalak hastaya kaymakamlıktan kumandalı yatak
Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van ve Bitlis'te göçmen kaçakçılığı operasyonuna 5 ...
Felçli hastaya Kaymakam Mehmetbeyoğlu destek çıktı
YEREL HABERLER Felçli hastaya Kaymakam Mehmetbeyoğlu destek çıktı
Van’da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Van’da 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' ...
Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı (2)
YEREL HABERLER Van Gölü'ndeki tekne faciasında ölü sayısı 11'e çıktı ...
Van'da bazı etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Van'da bazı etkinlikler, 15 gün süreyle yasaklandı
Van’da ’15 günlük’ yasaklama
YEREL HABERLER Van’da ’15 günlük’ yasaklama

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X