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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin proje startı verildi

İHA

Bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’nin proje startı verildi

Van’ın Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman’ın yaklaşık bir ay önce Tuşbalılara müjdelediği bölgenin en büyük ‘Millet Bahçesi’ projesinin startı verildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanan ve TOKİ tarafından şimdiye kadar projesi ihale edilen millet bahçelerinin en geniş alana sahip ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin projesi hazırlanmasına başlandı. TOKİ tarafından proje dosyasının hazırlanması için görevlendirilen müşavir firmaların yetkilileri, 717 bin 212 metrekare alan üzerine kurulacak ‘Millet Bahçesi’ alanında incelemelerde bulundular.

“Proje bölge ekonomisine katma değer sağlayacak”
Şemsibey, İskele ve Bardakçı mahallelerinin sınırlarında yer alan ve Van YYÜ Kampüsü yerleşkesine komşu olan 717 bin 212 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek proje ile ilgili müşavir firmaların yetkililerine bir sunum yapan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, projenin yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile Vanlıların yaşam kalitesini yükselteceğini belirtti. Başkan Akman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefleri doğrultusunda yapılacak olan ‘Tuşba Millet Bahçesi’nin Tuşba’ya ve dolayısıyla Van ve bölge ekonomisine katma değer sağlayacağını ifade etti.

“İnsanlarımız daha fazla yeşil alan istiyor”
İnsanların artık daha fazla yeşil alan istediğini de dile getiren Başkan Akman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ‘Millet Bahçesi’ fikri insanların ihtiyaçlarına cevap vermek için hayata geçirilen önemli bir projedir. Akköprü Mahallemizde yıllardır kullanılmayan 104 bin 777 metrekare alana sahip asfalt şantiyemizin bulunduğu bölgeyi yaşam alanına dönüştürmek amacıyla Ankara’da yürüttüğümüz görüşmeler sonucunda Allah’a şükürler olsun ‘Millet Bahçesi’ olarak ilçeye kazandırdık. Yapım ihalesi TOKİ Başkanlığı tarafından 22 Temmuz 2020 tarihinde yapılmak üzere Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yayınladı” ifadelerini kullandı.
İlçede yeşil alanları artırma gayreti içerisinde olduklarını da vurgulayan Başkan Akman, “İskele sahil bandında bulunan Tuşba Millet Bahçesi projemizde ise millet kıraathanesi, ibadethane, kütüphane, sergi alanları, el sanatları merkezi, çay bahçesi, yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları, her yaş ve yetenekte bireyler için spor alanları, meydanlar, deprem toplanma alanı, doğal göl, çeşmeler, gösteri alanları, açık otopark, açık havuzlar ile seyir iskelelerinin olacağı büyük piknik ve dinlenme alanı şeklinde planlıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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