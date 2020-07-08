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Van Gölü’nde batan teknenin yeri tespit edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde Van Gölü’nde batan ve içerisinde göçmenlerin de bulunduğu teknenin yerinin tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, “Tekne ve cenazelerin çıkartılması için gerekli çalışmalara başlanılmıştır” denildi.

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