Batan tekneden ilk görüntü

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Van Gölü’nde batan teknenin ilk görüntüsü paylaşıldı.

Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 5560 göçmen bulunduğu tahmin edilen teknenin su altı görüntüleme cihazına yansıyan ilk görüntüleri paylaşıldı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Tatvan Liman Başkanlığı, gönüllü balıkçı tekneleri ile yapılan aramalarda batık tekneye ulaşılmıştır" denildi.

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