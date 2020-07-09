Göçmenleri taşıyan batık tekneyi bulan ROW cihazı görüntülendi

Van Gölü’ndeki Çarpanak Adası açıklarında 106.5 metre derinlikte bulunan ve içerisinde 5560 göçmen bulunduğu tahmin edilen tekneyi bulan ROW cihazı görüntülendi.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında kendi tekneleriyle Van Gölü'ne açılan Sedat ve Medeni Akbaş için yapılan kayıp başvurusunun ardından Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Tutuklanan Medeni Akbaş'ın verdiği bilgiler üzerine içerisinde Sedat Akbaş ile göçmenlerin bulunduğu kayıp tekneyi arama çalışmaları dün sonuç verdi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait “Birinci Sınıf Dalgıç” özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi tarafından 14.30 sularında 106.5 metre derinlikte ROW cihazıyla tekne tespit edilmişti. Uzaktan kumandalı sistemle çalıştırılan ROW (su altı görüntüleme cihazı), üzerindeki 360 derecelik kamerayla olay yeri görüntülerini canlı olarak aktarabiliyor.

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