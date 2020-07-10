Erciş'te çıkan yangında traktör hurdaya döndü

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Van'ın Erciş ilçesinde garajda çıkan yangında traktör kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Erciş ilçesine bağlı Yesilova Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki garajda yangın çıktığı ve içerisinde traktörün yandığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, traktör kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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