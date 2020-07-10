Kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde Narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan detaylı aramalarda bir valizin taban kısmı ile astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.İ. ve B.B.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN
2020-07-10 10:17:23
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