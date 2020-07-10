Kargo şubesinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi



Orhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN'da polisin bir kargo şubesine düzenlediği operasyonda, 3 kilo metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında merkez İpekyolu ilçesindeki bir kargo şubesine operasyon düzenledi. Kargo şubesinde Narkotik köpeği 'Zeus' ile yapılan detaylı aramalarda bir valizin taban kısmı ile astarı arasına gizlenmiş 12 paket halinde 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili A.İ. ve B.B.B. gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-07-10 10:17:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.