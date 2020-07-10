Kablo makaraları sokak köpeklerine yuva oldu

Van’ın Edremit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kablo makaralarını sokak köpekleri için yuvaya dönüştürdü.

Edremit Belediyesi ile Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (VEDAŞ) işbirliği, sokak hayvanlarına yuva oldu. Sokak hayvanlarının yiyecekleri başta olmak üzere her türlü sıkıntılarını gidermeye çalışan Edremit Belediyesi, sokak hayvanları için başlattığı yuva çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Her türlü alternatifi değerlendirerek, çalışmalar yürüten Edremit Belediyesi, sokak hayvanları için VEDAŞ ile birlikte bir çalışmaya imza attı. VEDAŞ’ın arızaları gidermek için kabloların bulunduğu makaraları alan belediye ekipleri, bu makaraları Edremit Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü atölyelerinde dönüşümden geçirerek yuvaya çevirdi. Yaklaşık 100 adet yuvanın yapılacağı çalışma kapsamında ilk 3 yuva hazırlanarak, sokak hayvanları için belirli noktalara bırakıldı.

Geçtiğimiz aylarda da Yıldırım Beyazıt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesiyle birlikte 100 adet yuva hazırlayan Edremit Belediyesi, VEDAŞ ile yapılan çalışmasına ise aralıksız devam ediyor. Yuvaların hazırlanmasının yanı sıra ilçedeki iş yerlerinde yiyecekleri toplayarak sokak hayvanlarına ulaştıran Edremit Belediyesi, yaptığı bu anlamlı çalışmaları ile kamuoyu başta olmak üzere hayvan derneklerinin de beğenisini topluyor.

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