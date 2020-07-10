Van Gölü'nde batan tekneden 6 ceset daha ROV cihazıyla çıkarıldı (3)

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ÖLÜ SAYISI 19 OLDU

Van Gölü'nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 2 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün ROV cihazıyla yapılan çalışma sonucu 5 kişinin ardından 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı. Botla kıyıya getirilen cansız beden, cenaze aracılığıyla Adli Tıp morguna götürüldü. Faciada ölenlerin sayısı, 19'a yükseldi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-07-10 13:52:37



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