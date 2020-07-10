Motora sıkışan yavru kediyi petshop sahibi kurtardı

Barış KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde, park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan yavru kediyi, petshop sahibi kurtardı.
Erciş'te, petshop işleten Regaip Bayram, park halindeki otomobilden kedi sesleri geldiğini duyunca hemen harekete geçti. Otomobilin çevresine ve altına bakarak, sesin motor muhafaza bölümünden geldiğini fark etti. Bayram, krikoyla kaldırdığı aracın altına girerek, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı. Yavru kedi, doğal yaşam alanına bırakıldı.FOROĞRAFLIDHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL
2020-07-10 14:38:20
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