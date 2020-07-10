Van-Özalp kara yolu selden dolayı ulaşıma kapandı

Van’da etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen sel sonucu Özalp kara yolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden sabah saatlerinde yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirilmişti. Öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle İpekyolu ile Özalp ilçeleri sınırında sel meydana geldi. VanÖzalp kara yolu da sel nedeniyle bir süre kapandı. Sel sularının durması üzerine kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

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