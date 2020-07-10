Erciş'te aşırı yağış sele neden oldu



Barış KUL/ERCİŞ(Van), (DHA)-VAN´ın Erciş İlçesi'ne bağlı Yünören Mahallesi'nde aniden bastıran yağmur, sele neden oldu. Sel nedeniyle dere yatağı taşınca Yünören köprüsü çatladı, ekili alanlar büyük zarar gördü.

Erciş İlçesi'ne 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yünören Mahallesi'nde, saat 14.00 sıralarında etkili olan dolu ve yağmur sele neden oldu, dere yatağı taştı. Yünören Köprüsü'nde de çatlamalar yaşanırken, aşırı yağışın etkili olduğu diğer mahallelerdeki ekili alanlar da büyük zarar gördü. Selin meydana geldiği bölgede yaşayan vatandaşlar, Erciş Belediyesi'ni arayarak yardım istedi. İhbarı alan belediye ekipleri, iş makinaları ile selin olduğu bölgeye sevk edildi. DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş Barış KUL

2020-07-10 16:26:01



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