Van'da odunluk yangını

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Van merkez İpekyolu ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Cevdetpaşa

Mahallesinde meydana geldi. Odunlukta yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, kısa sürede olay yerine gitti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda yangın çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

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