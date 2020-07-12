Van Gölü'nde batan tekne ile ilgili çalışmalar 15'inci günde de devam ediyor



Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)VAN Gölü´nde, içinde yaklaşık 60 kaçak göçmenle batan, 5 gün önce yapılan çalışmayla da yeri tespit edilen teknedeki cesetlerin çıkarılması için çalışmalar 15'inci günde de devam ediyor. Sabah saatlerinde Çapranak Adası'na gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Sualtı Arama Timi, yanlarındaki Row cihazı ile tekneyle bölgeye doğru hareket etti.

Gevaş ilçesine bağlı Altınsaç Mahallesi'nde, 27 Haziran günü saat 22.00 sıralarında, kendi tekneleriyle Van Gölü´ne açılan kuzenler Sedat ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapıldı. Alabora olan teknede yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran günü saat 23.00 sıralarında Tuşba ilçesi Çitören Mahallesi yakınlarında bulunarak, jandarmaya götürüldü. Medeni Akbaş´ın verdiği bilgiler doğrultusunda Sedat Akbaş ile yaklaşık 60 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin battığı bölgede arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara, Jandarma ve AFAD ekipleriyle UMKE'nin yanı sıra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen 'birinci sınıf dalgıç', özel ihtisaslı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi de katıldı. 5 gün önce yapılan çalışmalarla da Çarpanak Adası'na 1 kilometre mesafede gölün 107 metre derinliğinde, batan teknenin yeri tespit edildi.

Teknedeki cesetlerin çıkarılması için Row cihazıyla yapılan çalışmalarda 3 gün önce 6 ceset çıkarıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda gölden çıkarılan ceset sayısı 19'a ulaştı. Dün öğleden sonra ara verilen çalışmalara, Van Valiliği'nde yapılan değerlendirme toplantısının ardından bugün sabah saatlerinden itibaren yeniden başlandı. Çarpanak Adası'na gelen Sualtı Arama Timi, tekneyle çalışmaların olduğu bölgeye gitti.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-07-12 10:40:03



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