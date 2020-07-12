Van'da otobüs terminalinde 4 kilo 896 gram uyuşturucu ele geçirildi

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Orhan AŞAN/VAN,(DHA) VAN'ın Tuşba ilçesindeki şehirler arası otobüs terminalinde 4 kilo 896 gram uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Tuşba ilçesindeki şehirlerarası otobüs terminalinde şehirlerarası taşımacılık yapan bir firmaya ait emanet toplama odasında arama yaptı. Narkotik köpeği 'Oscar' ile yapılan detaylı aramada, motor şanzımanı içerisine gizlenmiş 2 kilo 676 gram eroin ile 2 kilo 220 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili 2 kişi tutuklandı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Van Orhan AŞAN

2020-07-12 10:41:57



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