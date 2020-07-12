Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Van Gölü'nde batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede row cihazıyla yapılan çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölü sayısı 23'e yükseldi. DHA-Flaş Haber Türkiye-Van

2020-07-12 14:30:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.