Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan sağanak yağıştan etkilenen bölgeye ziyaret

Bakanlık'tan berber, kuaför ve marketlerle ilgili güncelleme

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sağanak yağıştan etkilenen bölgeyi ziyaret etti.

Erciş ilçesinde geçtiğimiz cuma günü yaşanan sağanak yağıştan etkilenen Yünören Mahallesi’nde incelemelerde bulunan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyerek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti. Daha sonra Sabanbüken Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu vatandaşların talep ve isteklerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.