Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (3)



ÖLÜ SAYISI 23 OLDU

Van Gölü´nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, bugün de Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi tarafından çalışmalar sürdürülüyor. ROV cihazıyla 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 23'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN

2020-07-12 15:01:58



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