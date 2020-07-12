Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (5)

ÖLÜ SAYISI 26'YA YÜKSELDİ
Van Gölü'nde içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 5 gün önce yeri tespit edilen teknede, Milli Savunma Bakanlığı'ndan su altı ekibi ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Asayiş Bot Timi'nin çalışmaları devam etti. Çalışmalar sırasında 1 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 26'ya yükseldi. Tekne ile Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
HAVA MUHALEFETİ NEDENİYLE ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Toplamda bugün 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı çalışmalara, havanın rüzgarlı olmasından dolayı gölde oluşan dalgalar nedeniyle, saat 16.30 itibarıyla ara verildi. Çalışmalar ekiplerin yapacakları değerlendirme topllantısının ardından yarın sabah yeniden başlanacağı belirtildi.Behçet DALMAZOrhan AŞAN/VAN, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Van Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN
2020-07-12 17:03:47
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.