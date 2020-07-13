Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde yağış beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklendiği belirtildi. Açıklamada, “Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın genellikle doğu ve kuzeydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli rüzgar şeklinde eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 25, Bitlis’te 24, Muş’ta 29 ve Hakkari’de 27 derece olması beklenmektedir” denildi.

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