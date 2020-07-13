VAN ESOB ile Açı Koleji ve Başak Fen Teknik Lisesi arasında eğitim protokolü

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge ile Açı Koleji ve Başak Fen Teknik Koleji Kurucu Müdürü İdris Ertaş arasında protokol imzalandı.

Özel eğitim kurumlarının Van için bir şans olduğunu söyleyen Berge, “Van’da eğitim kalitesini arttıracak kurumlara ihtiyacımız vardır. Van’daki böyle kaliteli eğitim kurumları, öğrencilerin iyi bir eğitim almasını sağlamaktadır. Van’ın eğitimde de iyi bir ivme yakalaması ancak böyle özel sektör atılımları ile olur. Bu anlamda İdris hocamız da Van’a büyük bir katma değer sağlamaktadır. Böyle kaliteli eğitim kurumları önümüzdeki süreçlerde Van’ın vizyonunu değiştirecektir” dedi.

“Merkezi yerde 10 bin ve 14 bin metrekare alan olmak üzere Van’ımıza iki okul kazandırdık” diyen Açı Koleji Kurucu Müdürü İdris Ertaş, “27 yıllık tecrübesi olan Açı Eğitim Kurumlarını Van ile buluşturduk. Akademi ve kolej standartlarını yeniden belirledik. Kafamızdaki eğitim modelini ve kalitemizi ortaya koyabilmek için çok iyi bir kadro oluşturduk. Kaliteli eğitimimizi sunmak için sahaya çıktık. Geleceğin yüksek mühendislerini yetiştireceğimiz Başak Fen Teknik Lisesi tamamen devlet desteklidir. Yenilenebilir enerji teknolojileri, elektrik elektronik teknolojileri ve grafik tasarım bölümlerimiz ile düşünebilen beyinleri oluşturmak için yüzde 100 devlet destekli okulumuz ile hizmetteyiz. İki okulumuz da Van’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Açı Koleji, oda kayıt belgesi ile gelen esnaf ve sanatkarların çocuklarına yüzde 20 indirim yapacak.

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