Selden dolayı 16 ev hasar gördü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selden dolayı 16 ev hasar gördü

İHA

Van'ın Muradiye ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.

Selden dolayı 16 ev hasar gördü

Van’ın Muradiye ilçesinde dün meydana gelen sel nedeniyle 16 ev hasar gördü.
Muradiye’de dün etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel hasara yol açtı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Muradiye Grup Amirliği ile Muradiye Kaymakamlığı görevlileri selden dolayı zarar gören mahallelerde incelemelerde bulunarak hasar tespiti yaptı. Selden dolayı 16 ev hasar görürken, ağıllarda mahsur kalan hayvanlar ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Muradiye Şelalesi mevkiinde selden dolayı kapanan karayolu ise itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kedinin kıstırdığı fare ile oyunu kamerada
YEREL HABERLER Kedinin kıstırdığı fare ile oyunu kamerada
İpekyolu’nda “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda “Atıklar Yarınlara Umut Olsun” projesi
Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira bismillah' diyecek
YEREL HABERLER Vanlı balıkçılar, inci kefali için 15 Temmuz'da 'Vira ...
VAN ESOB ile Açı Koleji ve Başak Fen Teknik Lisesi arasında eğitim protokolü
YEREL HABERLER VAN ESOB ile Açı Koleji ve Başak Fen Teknik Lisesi ...
Tuşba’da tahrip edilen parklar onarılıyor
YEREL HABERLER Tuşba’da tahrip edilen parklar onarılıyor
Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
Başkale ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Başkale ilçesinde silah ve mühimmat ele geçirildi
Minik çocuğun ayağına dirgen battı
YEREL HABERLER Minik çocuğun ayağına dirgen battı
Van´da sel suları ekili alanlara zarar verdi
YEREL HABERLER Van´da sel suları ekili alanlara zarar verdi
Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (5)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci ...
Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 26’ya yükseldi Hava muhalefeti nedeniyle bugünkü çalışmalara ara verildi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 26’ya ...
Muradiye’de sel
YEREL HABERLER Muradiye’de sel
Van Büyükşehir Belediyesinden '15 Temmuz' konulu fotoğraf sergisi
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden '15 Temmuz' konulu ...
Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 25’e yükseldi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 25’e yükseldi
Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (4)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (3)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci ...
Van KYK Yurtları yeni eğitim öğretim yılına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Van KYK Yurtları yeni eğitim öğretim yılına ...
Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 23’e yükseldi
YEREL HABERLER Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 23’e yükseldi
Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan sağanak yağıştan etkilenen bölgeye ziyaret
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu'ndan sağanak yağıştan ...
flaş
YEREL HABERLER flaş
Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci gün (2)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili çalışmada 15'inci ...
Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu
YEREL HABERLER Van Gölü’nde çıkarılan ceset sayısı 21’i buldu
Van'da otobüs terminalinde 4 kilo 896 gram uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da otobüs terminalinde 4 kilo 896 gram uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X