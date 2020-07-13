Van Gölü'ndeki tekne faciasında ceset sayısı 31'e çıktı (2)

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BATAN TEKNEDEN 2 KİŞİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDI

Van Gölü´nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan, 6 gün önce yapılan çalışmayla yeri tespit edilen teknede bugün de çalışmalar sürdürüldü. Ekiplerin ROV cihazı ile yaptığı çalışmalarda, 2 yabancı uyruklunun daha cansız bedeni çıkarıldı. Faciada ölenlerin sayısı, 31'e yükseldi. Botla Çarpanak Adası'na getirilen cesetler, cenaze aracıyla otopsi işlemleri için Van Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-07-13 14:49:00



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