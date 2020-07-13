Erciş'te sel sularına kapılan 36 koyun telef oldu



Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)VAN'ın Erciş ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu. Sele kapılan 36 küçükbaş hayvan telef olurken, bazı ev ve ahırlar hasar gördü. Ekili tarım alanları ise su altında kaldı.

Kentte öğle saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Erciş ilçesine 20 kilometre mesafedeki Çetintaş Mahallesi'nde sağanak sele neden oldu. Su baskınlarının yaşandığı mahallede bazı ev ve ahırlar hasar gördü. Sel sularına kapılan Maşallah Baran'a ait 36 koyun ise telef oldu. Mahalledeki yol ve ekili tarım arazileri de selde zarar gördü.

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Van / Erciş VAN-DHA

2020-07-13 16:19:22



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