Kedi maması poşetlerinden piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu çıktı

Van’ın Tuşba ilçesindeki bir ikamette kedi maması poşetlerine zulalanmış ve piyasa değeri yaklaşık 1,5 milyon TL olan 30 kilo 351 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Tuşba ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Narkotik madde arama köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada, ikametin balkonunda bulunan ahşap koli içerisindeki kedi maması poşetlerine zulalanmış vaziyette; 15 paket halinde toplam 20 kilo 351 gram metamfetamin, 10 gram eroin, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 46 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu maddenin yaklaşık piyasa değeri 1,5 milyon TL’dir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan ikamet sahibi H.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

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