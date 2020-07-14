Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı (2)



SAYI 33'E YÜKSELDİ

Van Valiliği, batan tekne ile ilgili yaptığı açıklamada, hava muhalefeti ve dalga nedeniyle bugün çalışma yapılmadığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, ayrıca su yüzeyinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve sayının da 33'e yükseldiğini kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-07-14 16:22:01



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