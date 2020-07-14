Korona virüsle mücadele eden kahraman doktorların nikahını Başkan Ensari kıydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Korona virüsle mücadele eden kahraman doktorların nikahını Başkan Ensari kıydı

İHA

Van'ın Çaldıran ilçesinde görev yapan ve pandemi döneminde büyük fedakarlık göstererek vatandaşların gönlünde taht kuran doktorlar sade bir törenle dünya evine girdi.

Korona virüsle mücadele eden kahraman doktorların nikahını Başkan Ensari kıydı

Van’ın Çaldıran ilçesinde görev yapan ve pandemi döneminde büyük fedakarlık göstererek vatandaşların gönlünde taht kuran doktorlar sade bir törenle dünya evine girdi.
Çaldıran Devlet Hastanesinde İç Hastalıkları Uzmanı Doktor Neyran Şerbetçi ve Kadın Doğum Uzman Doktor Hakkı Şerbetçi, korona virüs sürecinde çalışmalarını aralıksız yürüterek düğünlerini iptal etmişlerdi. Sade bir törenle dünya evine giren çiftin nikahını ise Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari kıydı. Sosyal mesafenin uygulandığı nikah merasiminin ardından konuşan doktor çift, Çaldıran Devlet Hastanesinde uzman doktor olarak çalıştıklarını belirterek, “Korona virüs sürecinde yoğun şekilde çalışmaktayız. Pandemi döneminde çok hasta ile karşılaşıyoruz. Bu nedenle yakınlarımızı tehlikeye atabilecek kalabalık ortamlardan uzak tutmak adına düğün planlarımızı iptal ederek, sosyal mesafenin uygulandığı az kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine girdik. Evlenecek yeni çiftlere önerimiz, kalabalık organizasyonlardan uzak durmalarıdır. Yakınlarımızın üzülmemesi için Bakanlığımızın sunmuş olduğu önerilere uymalarıdır” dedi.
Belediye Başkanı Şefik Ensari de, hastanede görev yapan doktor çifte mutluluklar dileyerek, “Dünyada ve ülkemizde binlerce insanın hayatına neden olan pandemi sürecinde gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız yürüten ve halkımızın gönlünde taht kuran Şerbetçi çifti, korona virüs salgını nedeniyle düğün planlarını iptal ederek sade bir nikah için belediyemize müracaat ettiler. Hastalarla birebir temas halinde oldukları için topluma zarar vermemek adına düğün hayallerini gerçekleştiremeyen doktor çiftimiz, örnek teşkil edecek bir davranışta bulunmuşlardır. Pandeminin önüne geçmenin tek yolu, bu tür organizasyonlara dikkat etmekten geçer. Temennim Şerbetçi çiftinin yeni evlenecek çiftlere örnek olmasıdır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van Gölü’nden bir ceset daha çıktı Hava muhalefeti nedeniyle bugünkü çalışmalara ara verildi
YEREL HABERLER Van Gölü’nden bir ceset daha çıktı Hava muhalefeti ...
51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final Yarışması sonuçlandı
YEREL HABERLER 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Final ...
"Ben Girişimciyim" yarışmasında "Sanal Mentörlük" süreci başladı
YEREL HABERLER "Ben Girişimciyim" yarışmasında "Sanal Mentörlük" ...
Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı (2)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 ...
Müdür Görentaş, şeker pancarı üretim alanlarını gezdi
YEREL HABERLER Müdür Görentaş, şeker pancarı üretim alanlarını gezdi
Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 kilometrelik alan tarandı
YEREL HABERLER Van Gölü'nde, kaçakların bulunması için 6 ...
Gürpınar’da tayini çıkanlara veda yemeği
YEREL HABERLER Gürpınar’da tayini çıkanlara veda yemeği
İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER İpekyolu Kaymakamı Aslan’dan 15 Temmuz mesajı
Başkan Say'dan '15 Temmuz' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Say'dan '15 Temmuz' mesajı
Başkan Tanış’tan ’15 Temmuz’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Tanış’tan ’15 Temmuz’ mesajı
Çaldıran’da bitkisel ürün çeşitliliğinin arttırılmasına yönelik proje çalışması
YEREL HABERLER Çaldıran’da bitkisel ürün çeşitliliğinin ...
Van’da görev değişikliği
YEREL HABERLER Van’da görev değişikliği
Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi basına tanıtıldı
YEREL HABERLER Üvercinka Kültür ve Sanat Merkezi basına tanıtıldı
İpekyolu Belediyesiyle ‘can dostlar’ emin ellerde
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesiyle ‘can dostlar’ emin ellerde
Vali Bilmez ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni açtı
YEREL HABERLER Vali Bilmez ‘15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’ni açtı
Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik ...
15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol araçların maketini yaptı
YEREL HABERLER 15 Temmuz darbe girişimine dikkat çekmek için sembol ...
Kaymakam Solak, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Solak, deprem bölgesindeki muhtarlarla bir ...
(Düzeltme) Kedi maması poşetlerinden piyasa değeri 1,5 milyon TL olan uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER (Düzeltme) Kedi maması poşetlerinden piyasa değeri ...
Vali Bilmez’den ’15 Temmuz’ mesajı
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den ’15 Temmuz’ mesajı
İpekyolu Belediyesinden kent merkezindeki trafiği rahatlatacak çalışma
YEREL HABERLER İpekyolu Belediyesinden kent merkezindeki trafiği ...
Çaldıran’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Çaldıran’da çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale ...
Kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucuları 'Zeus' buldu
YEREL HABERLER Kedi maması poşetlerine gizlenen uyuşturucuları ...
Edremit’te çiftçiye sağlanan destek meyvelerini verdi Korona virüs döneminde yapılan destekler meyve vermeye başladı Üretici pandemiye rağmen meyve almanın mutluluğunu yaşıyor
YEREL HABERLER Edremit’te çiftçiye sağlanan destek meyvelerini ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X