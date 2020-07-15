Vali Bilmez: “Hastanede tedavisi süren hasta sayımız 80 civarında” Van Valisi Mehmet Emin Bilmez: “Korona virüs nedeniyle ölen toplam kişi sayısı 10’dur”

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Hastanede tedavisi süren hasta sayımız 80 civarında. Bunlardan 12'si yoğun bakımda, 30 civarında hastamız da evlerinde takip edilmektedir. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olan kişi sayısı bin 200 civarındadır” dedi.

Açıklamalarda bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez, kentte son zamanlarda hastanelere müracaat eden ve korona virüs testi yapılan vatandaşlardan 50 yaş üstü olanlarda sonuçların pozitif çıkma oranlarının yükseldiğine dikkat çekerek vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Vali Bilmez, korona virüse yakalanan hastaların bir kısmının hastalığı ayakta geçirebildiğini belirterek, 50 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ise hastalığı ağır bir şekilde geçirdiğini ve bazılarının da vefat ettiğini vurguladı. Van’da şu anda korona virüs tedavisi gören hastaların büyük bir çoğunluğunun 50 yaş üstü vatandaşlar olduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Son günlerle tespit edilen vakalarımızın yüzde 75’ten fazlası 50 yaş üstü vatandaşlarımız. Bugünlerde hem büyüklerimiz kendilerine çok dikkat etmeli hem de gençlerimiz sevdiği büyüklerinin sağlığı için kendilerine dikkat etmelidir” dedi.

Van’da şimdiye kadar vefat eden hastaların çoğunun 50 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan vatandaşlar olduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Unutmayalım ki yaş arttıkça risk de artıyor. Korona virüs hastalığında özellikle vatandaşlarımızın kurallara uymaması bulaş riskini artırmaktadır. Bir ihmal, sevdiğiniz bir kişinin hayatına mal olabilir. Yaşlılarımız bugünlerde Sağlık Bakanlığımızın önerilerine uymalı, temizliğe dikkat etmeli, mümkün olduğunca evlerinde kalmalıdır. Yaşlılarımızı kalabalık ortamlardan uzak tutmaya çalışalım. Onları korumak adına mutlaka maske takmalarını ve temastan kaçınmalarını sağlayalım. Yaşlılarımızı ziyaret etmek yerine telefonla görüşelim. Sevdikleriniz için bir risk de siz olmayın” ifadelerini kullandı.

Kısıtlamaların kaldırıldığı şu dönemde Sağlık Bakanlığının belirlediği kurallara ve özellikle maske, sosyal mesafe ve hijyene dikkat edilmesinin hayati önem taşıdığını belirten Vali Bilmez, “Kısıtlamalar her ne kadar kalkmış olsa bile bizler vatandaş olarak kalabalık ortamlar, düğün, nişan, sünnet, asker uğurlama, taziye gibi toplu etkinliklerde bulunmayalım. Ev ziyaretlerini erteleyelim. Acil olmadıkça il dışına çıkmayalım ya da Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kurallara uyarak seyahat yapalım” şeklinde konuştu.

Van’daki vaka sayıları hakkında da bilgi veren Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, “Hastanede tedavisi süren hasta sayımız 80 civarında. Bunlardan 12'si yoğun bakımda, 30 civarında hastamız da evlerinde takip edilmektedir. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olan kişi sayısı bin 200 civarındadır. Filyasyon çalışmaları kapsamında şu anda evde izole edilen mevcut kişi sayısı 7 bin civarındadır. Bugüne kadar yaklaşık 90 bin kişi filyasyon çalışmaları kapsamında izole edilmiştir. Korona virüs nedeniyle ölen toplam kişi sayısı 10’dur” dedi.

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