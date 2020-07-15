Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (2)

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1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Van Gölü´nde, içinde bulunduğu tahmin edilen 60 kaçak göçmenle batan ve 8 gün önce yeri tespit edilen teknede bugün de arama çalışmaları sürdürülürken, 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ve botla Çarpanak Adası kıyısına getirilen cansız beden, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Faciada ölü sayısı, 34'e yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-07-15 12:28:26



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