Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (3)

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CAN KAYBI SAYISI 36'YA YÜKSELDİ

Van Gölü'nde yapılan arama çalışmalarında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan ve botla Çarpanak Adası kıyısına getirilen cenazeler, Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, takne facisasındaki ölü sayısı da 36'ya yükseldi. DHA-Genel Türkiye-Van Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN

2020-07-15 13:52:56



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