Keşif uçağı düştü: 7 şehit

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Van'da keşif için havalanan uçak görevden dönerken Artos dağına çarptığı ve içerisinde bulunan 2'si pilot 5'i teknik personel toplamda 7 kişi şehit oldu.

Kaza sonrası Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamalarda bulundu. Açıklama sonrası Soylu kaza yerine doğru helikopter arcılığıyla harekete geçti.



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