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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gürpınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

İHA

Van'ın Gürpınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gürpınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van'ın Gürpınar ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Program kapsamında ilk olarak şehit aileleri ve şehitlikler ziyaret edilerek Kur’anı Kerim okunup dualar edildi. Ağaç dikimi, karate müsabakaları ve bisiklet turu gibi etkinlikler düzenlenmesinin ardından kent meydanında bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla 15 Temmuz fotoğraf sergisini gezdi. Türk bayraklarıyla donatılan meydanda 15 Temmuz hain darbe girişiminde yaşananlarla ilgili film gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasını izleyen vatandaşlar, gece boyunca çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ne sahip çıktı.
Programda konuşan Gürpınar Kaymakamı Fatih Sayar, demokrasi tarihinde ilk defa tırnaklarıyla kazıyarak bir milletin özgürlüğünü kazandığını kaydetti. Sayar, “Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir. Devletimizi, demokrasimizi, milli birlik ve beraberliğimizi, anayasal düzeni ve özgürlüklerimizi hedef alarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne yönelik FETÖ/PDY hain terör örgütü tarafından yapılan 15 Temmuz hain darbe girişimi milletçe tek yürek olup emsalsiz bir kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu hep birlikte bir kez daha yaşıyoruz. Ülkemizin geleceğine kast eden hain kalkışma karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla aziz milletimiz sel olup meydanlara akmıştır. Ülkemizin her karış toprağında olduğu gibi ilimizde de geleceğimize sahip çıkan halkımız, hain darbecilere geçit vermeyerek büyük bir kahramanlık örneği sergilemiştir” dedi.
Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ise 15 Temmuz darbesinin 4. yılında Gürpınarlılarla birlik ve beraberlik içerisinde yer almanın memnuniyetini yaşadığını kaydetti. 15 Temmuz gecesi demokrasi tarihinin en önemli kırılma anlarından birinin yaşandığını anlatan Başkan Tanış, “O gece milletimiz kadınıerkeği, genciyaşlısıyla nesiller boyu hatırlanacak büyük bir zafere imza atmıştır. 15 Temmuz tıpkı İstiklal Harbimiz gibi milletimizin topyekûn kıyamıdır, dirilişidir, şahlanışıdır. Açık ve net söylüyorum, Anadolu toprakları o gece bir kez daha bize vatan kılınmıştır. Allah’ın inayeti, milletin dirilişi, yüz milyonlarca kardeşimizin duasıyla Türkiye yeniden felaha kavuşmuştur. Milletimiz kanı pahasına bu devletin de bu ülkenin de yegâne sahibinin kendisi olduğunu, hür iradesine asla zincir vurdurmayacağını o gece tüm dünyaya ilan etti. Siyasi tarihimizin en büyük ihanetlerinden biri, milletimizin fedakârlığı, cesareti ve mücadelesi sayesinde demokrasi zaferine dönüştü. Karanlığın ülkemizin üzerine bir kâbus gibi çöktüğü o geceden minarelerden yükselen selalar aydınlığın ve zaferin müjdecisi oldu” ifadelerini kullandı.
“15 Temmuz ne ilk ihanettir ne son ihanet olacaktır” diyen Başkan Tanış, “Dünya döndüğü müddetçe bu topraklar üzerinde bu millet hakkı savunduğu sürece hak ile batılın, hilal ile haçın mücadelesi devam edecektir. Çünkü Romen Diyojen’in çocukları, Sultan Alpaslan’ı ve Malazgirt Zaferini unutmadılar. Çünkü Selahattin Eyyubi’nin Kudüs fethini unutmadılar. Onlar Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u ve Ayasofya’yı fethini unutmadılar. Onlar ne Özal’ı ne Menderesi ne de İsrail’e ilk defa ‘One minete” deyip Birleşmiş Milletler Toplantısı’nda 5 zaliminin gözlerinin içine bakarak ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen, 15 Temmuz gecesi kaçmayı bir kenara bırakıp milletiyle birlikte meydana inen lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı asla unutmadılar ve unutmayacaklardır. Bilmenizi isterim ki biz ne zaman ezanlardan, selalardan, kültürümüzden, değerlerimizden, ecdadımızdan ve bağımsızlığımızın sembolü olan ay yıldızlı bayraktan vazgeçersek o zaman bizi unutarak vazgeçecekler” diye konuştu.
Program, şiir dinletisi, sinevizyon gösterimi ve çeşitli ikramların ardından tüm camilerde okunan selalarla son buldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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