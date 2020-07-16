Van’da hayvan pazarının yolu yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van’da hayvan pazarının yolu yenileniyor

İHA

Van’da hayvan pazarının yolu yenileniyor

Van Büyükşehir Belediyesi, canlı hayvan pazarının yolunda yenileme çalışmalarına başladı.
Van Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ağır geçen kıştan sonra vatandaşların talebi üzerine canlı hayvan pazarı yolunda yenileme çalışması başlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, canlı hayvan pazarı güzergâhındaki yolda söküm çalışması yapıyor. Söküm çalışmaları tamamlandıktan sonra büyükşehir belediyesinin kendi iş gücü ile dolgu, stabilize ve asfalt çalışmasının yapılacağını ifade eden yetkililer, kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile yaklaşık bin 200 metrelik yolun 18 metre genişliğinde asfaltlanarak daha güvenli ve konforlu hale getirileceğini söylediler. Yetkililer ayrıca Tuşba Belediyesi sorumluluk alanında bulunan Seyrantepe Mahallesi Adıgüzel Kümeevler Çıkmaz Sokak’ta başlatılan asfalt çalışmasının da devam ettiğini belirttiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üvercinka Coffee Terrace’ye yoğun ilgi
YEREL HABERLER Üvercinka Coffee Terrace’ye yoğun ilgi
Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 39 oldu
YEREL HABERLER Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 39 oldu
flaş
YEREL HABERLER flaş
İpekyolu’nda bayram öncesi gıda denetimi
YEREL HABERLER İpekyolu’nda bayram öncesi gıda denetimi
Düşen uçaktaki şehitlerin isimleri açıklandı
YEREL HABERLER Düşen uçaktaki şehitlerin isimleri açıklandı
Gürpınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Gürpınar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Başkan Akman’dan şehit emniyet mensupları için başsağlığı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Akman’dan şehit emniyet mensupları için ...
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (4)
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (4)
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit/ Ek ...
Van, Hakkari ve Bitlis'ten kurbanlıklar yola çıkmaya başladı
YEREL HABERLER Van, Hakkari ve Bitlis'ten kurbanlıklar yola çıkmaya ...
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit/ Ek ...
Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
YEREL HABERLER Başkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (3)
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit (3)
Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
YEREL HABERLER Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit / Ek ...
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit / Ek ...
Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit
YEREL HABERLER Van'da Emniyet'e ait keşif uçağı düştü: 7 şehit
Keşif uçağı düştü: 7 şehit
YEREL HABERLER Keşif uçağı düştü: 7 şehit
Van’da 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Van’da 15 Temmuz etkinliği
Çaldıran'da 15 Temmuz etkinliği
YEREL HABERLER Çaldıran'da 15 Temmuz etkinliği
Özalp'ta 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle anıldı
YEREL HABERLER Özalp'ta 15 Temmuz şehitleri düzenlenen etkinliklerle ...
Erciş’te ‘15 Temmuz Atletizm Koşusu’ yapıldı
YEREL HABERLER Erciş’te ‘15 Temmuz Atletizm Koşusu’ yapıldı
Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 37’ye yükseldi
YEREL HABERLER Van Gölü’nden çıkarılan ceset sayısı 37’ye yükseldi
Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları yeniden başladı (4)
YEREL HABERLER Van Gölü'nde kaçak göçmenleri arama çalışmaları ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X