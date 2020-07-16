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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyete ait keşif uçağı Van'da dağa çarptı: 7 şehit- Yeniden

DHA

Emniyete ait keşif uçağı Van'da dağa çarptı: 7 şehit- Yeniden


Feyat ERDEMİR-Behçet DALMAZGülay KUYUCU-Orhan AŞAN-VAN, (DHA)-EMNİYET Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, Van'da Artos Dağı'na çarparak düştü. Acı haberi Ankara'daki programını iptal ederek sabah karşı Van'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, uçaktaki 2'si pilot, 7 emniyet personelinin şehit olduğunu söyledi. Sınır hattında kaçak geçişlerin ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla bölgede görev yaptığı belirtilen uçağın düşme nedeni, karakutu incelemesi ile netlik kazanacak.
Sınırdaki kaçak geçişlerin ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesi amacıyla sınır hattında keşif ve gözetleme faaliyeti yaptığı belirtilen Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı insanlı keşif uçağı, Hakkari ve Van çevresinde keşif ve gözetleme çalışmalarında bulunmak üzere dün saat 18.34´te Van Ferit Melen Havalimanı'ndan havalandı. Bölgede keşif görevini tamamlayan ve içerisinde 2'si pilot, toplam 7 emniyet personelinin bulunduğu keşif uçağı, saat 22.45 sıralarında radardan kayboldu. Telsiz irtibatı da kesilen uçağın düştüğü yönündeki ihbar üzerine polis, jandarma ve kurtarma ekipleri önce Van Gölü kıyısına yönlendirildi. Ekipler karadan aramakurtarma çalışması başlatırken, insansız hava aracının (İHA) yanı sıra polis ve jandarma helikopterleri de havalanarak uçağın yerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan çalışmalarla uçağın Artos Dağı'na çarparak düştüğü saptandı.
ACI HABERİ BAKAN SOYLU VERDİ
Acı haberi, kaza haberinin ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara'daki programını iptal ederek, saat 04.30 sıralarında uçakla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdi. Bakan Soylu, kazada 2´si pilot 7 emniyet personelinin şehit olduğunu söyledi. Bakan Soylu, şöyle konuştu:
"Pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari´de keşif ve gözetleme görevinde bulunan 2015 model olan, bizim envanterimize kayıtlı olan insanlı keşif uçağımız, 15 Temmuz saat 18.30 sıralarında yine keşif ve gözetleme yapmak üzere Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalkmıştır. Ve içerisinde 2´si pilot arkadaşımız olmak üzere toplam 5 teknik personel ile birlikte 7 emniyet mensubumuz bulunmaktaydı. Saat 22.32 civarlarında Başkale üzerindeyken kule ile bir irtibat sağladı. Dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi geldi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme yapıldı. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Ve bir uçağın alçaldığını gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o bölgede, tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Ve zannediyorum gece 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz, 2 bin 200 rakımında uçağımızın Artos Dağı´na çarparak kırıma uğradı. 2´si kahraman pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi arkadaşlar bize bildirdiler."
KAZA YERİNDE İNCELEME BULUNDU
İçişleri Bakanı Soylu, havalimanındaki açıklamaların ardından helikopterle kazanın yaşandığı bölgeye gitti. Bakan Soylu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbey ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ile saat 05.00 sıralarında iki helikopterle, keşif uçağının kırıma uğradığı Gevaş ilçesine giderek enkazın bulunduğu bölgede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bölgede inceleme yapan görevlilerden bilgi aldı.
ENKAZ GENİŞ ALANA YAYILDI
Bu arada kırıma uğrayan keşif uçağının parçalarının geniş bir alana yayıldığı görüldü. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kaza yerine kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.
ŞEHİTLERİN İSİMLERİ
Kazada şehit olan 2´si pilot, 7 emniyet personelinin isimleri şöyle:
Pilot Komiser Gökhun Mete Altunbaş, Pilot Komiser yardımcısı Samet Üstüner, Komiser yardımcıları İrfan Aydoğan ve Semih Güzelay, uçak teknisyeni polis memuru Mustafa Keskin ve polis memurları Onur Ramazan Bayram ve Burak Derya
ŞEHİT CENAZELERİ HELİKOPTERLE TAŞINDI
Kırıma uğrayan uçakta şehit olan emniyet mensubu 2 pilot ve 5 personelin cenazeleri, helikopterle olay yerinden alınarak Van'daki hastaneye getirildi. Hastanede işlemlerinin tamamlanmasının ardından şehit polis memurlarının cenazelerinin, Van'da düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacağı bildirildi.
Kaza kırım ekipleri bölgedeki çalışmalarını tamamlarken, yüksek uçuş yapan uçağın, dağa nasıl çarptığı, karakutu üzerinde yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Van VAN-DHA
2020-07-16 15:33:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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